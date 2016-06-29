بورصة الكويت تستقر صباحا وسط تداولات ضعيفة

الكويت 29 يونيو حزيران (رويترز) - استقرت مؤشرات بورصة الكويت في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء وسط تعاملات ضعيفة مع عزوف الكثيرين عن التداول في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.

وبلغت قيمة التداولات 690 ألف دينار بعد مرور نحو عشر دقائق من بدء الجلسة.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر الرئيسي عند 5375 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.02 في المئة إلى 817.9 نقطة.

وصعدت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة وأعيان 3.1 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.1 في المئة والمدينة 4.4 في المئة.