الأسهم القيادية ترتفع في الكويت صباحا

الكويت 3 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الأحد حيث صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.44 في المئة ليصل إلى 809.2 نقطة بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.

في حين تراجع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.02 في المئة إلى 5363.4 نقطة.

وصعدت أسهم بنك بوبيان والمباني 1.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة.