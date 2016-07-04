لمحة-تباين المؤشرات الكويتية صباحا
0823 جمت -
* مؤشر كويت 15 يصعد 0.42% إلى 805.56 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يتراجع 0.17% إلى 5359.7 نقطة.
* أسهم زين تكسب 1.5% وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي 1.1% وبنك بوبيان 1.3% وأمريكانا 0.8%.
* أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم الاثنين في آسيا بعد أن دعمتها تصريحات لوزير الطاقة السعودي قال فيها إن سوق النفط تتجه نحو التوازن.
* أسهم البنك التجاري تهبط 1.2% واستقرار أجيليتي ومشاريع ووطني ومباني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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