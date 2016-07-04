بورصة الكويت تغلق على ارتفاع قبيل عطلة عيد الفطر

الكويت 4 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت بورصة الكويت اليوم الاثنين على ارتفاع قبيل عطلة عيد الفطر التي تمتد خمسة أيام.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.38 في المئة ليصل إلى 5389.6 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 في المئة إلى 805.6 نقطة.

وقال المحلل المالي مجدي صبري لرويترز إن الأسهم التي جرى عليها تداول اليوم عددها محدود للغاية كما أن قيمة التداولات بلغت 6.2 مليون دينار وهي قيمة متواضعة.

وأضاف أن ارتفاع المؤشرات "ربما يكون ردا من البورصة على حالة الطمأنة" التي أشاعها خبر القبض على عدد من المتهمين بالتخطيط لعمليات إرهابية في الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)إن وزارة الداخلية الكويتية أحبطت ثلاث مخططات لتنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات في البلاد من بينها مخطط لتفجير مسجد شيعي بعد "توجيه ضربات استباقية" أسفرت عن اعتقال المتشددين.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.