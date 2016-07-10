تداولات ضعيفة للغاية في بورصة الكويت والمؤشرات تغلق منخفضة
الكويت 10 يوليو تموز (رويترز) - طغى ضعف التداول على بورصة الكويت اليوم الأحد حيث بلغت القيمة المتداولة 4.1 مليون دينار وهي من أدنى القيم التي تسجلها البورصة في تاريخها.
وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.16 في المئة ليصل إلى 5380.9 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 في المئة إلى 804.6 نقطة.
وارتفعت أسهم بنك الكويت الدولي 1.1 في المئة وبنك برقان والبنك الأهلي 1.6 في المئة والمدينة 1 في المئة.
وهبطت أسهم ميزان القابضة بنهاية الجلسة 5.3 في المئة وبنك الخليج ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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