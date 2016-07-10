تداولات ضعيفة للغاية في بورصة الكويت والمؤشرات تغلق منخفضة

الكويت 10 يوليو تموز (رويترز) - طغى ضعف التداول على بورصة الكويت اليوم الأحد حيث بلغت القيمة المتداولة 4.1 مليون دينار وهي من أدنى القيم التي تسجلها البورصة في تاريخها.