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مؤشر كويت 15 يرتفع صباحا

Thu Jul 14, 2016 6:23am GMT
 
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14 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية في مستهل تعاملات الخميس مخالفا أداء المؤشر السعري للسوق الذي سجل تراجعا طفيفا وسط تداولات هزيلة.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.15 بالمئة إلى 798.7 نقطة مدعوما بمكاسب سهم الكويت الوطني الذي قفز 1.8 بالمئة.

ولم يرتفع أي من الأسهم القيادية الأخرى المدرجة على كويت 15.

في المقابل تراجعت أسهم بيتك 1.09 بالمئة ومباني 1.32 بالمئة.

وخسر المؤشر السعري 0.06 بالمئة إلى 5382.8 نقطة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
 