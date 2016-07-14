المؤشرات الكويتية تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف
14 يوليو تموز (رويترز) - أنهت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف وسط تداولات ضعيفة.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.1 بالمئة إلى 5390.7 نقطة فيما أغلق مؤشر كويت 15 مرتفعا بنسبة هامشية بلغت 0.02 عند 797.6 نقطة.
وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب وقفز 1.8 بالمئة
وزادت أسهم الأهلي 1.6 بالمئة وأجيليتي 1.06 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.01 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم بيتك 2.2 بالمئة والتجاري 2.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
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