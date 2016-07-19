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وربة الكويتي يعتزم إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار لتعزيز رأسماله

Tue Jul 19, 2016 7:08am GMT
 
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الكويت 19 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الثلاثاء إنه يعتزم إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار لتعزيز رأسماله.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن الإصدار سيكون عبر الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية وبنك الكويت المركزي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 