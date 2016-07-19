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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

Tue Jul 19, 2016 9:46am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.18 بالمئة إلى 5370.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.75 بالمئة إلى 800.5 نقطة.

* سهم زين يغلق منخفضا 1.5 بالمئة ليصل إلى 325 فلسا بسبب نزاع مع الهيئة العامة للضرائب في العراق.

* زين قالت اليوم إن الهيئة العامة للضرائب في العراق طلبت الحجز على أسهم زين وأسهم شركة أثير البحرينية في شركة الخاتم العراقية المدرجة في بورصة العراق.

* ارتفاع أسهم بنك وربة والساحل 1.2 بالمئة وميزان القابضة 1.9 بالمئة.

* أسهم أجيليتي تهبط واحدا بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.2 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة.

* قيمة التداول بلغت 7.9 مليون دينار وهي قيمة متواضعة وتتماشى مع معدلات فترة ما بعد عيد الفطر. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 