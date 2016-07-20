لمحة -المؤشر الكويتي يستقر صباحا ومؤشر كويت 15 يرتفع

* المؤشر الكويتي يستقر عند 5370.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.18 بالمئة إلى 802 نقطة.

* قيمة التداول تتخطى مليون دينار وتصل إلى 1.09 مليون في أول عشر دقائق للجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)