لمحة -المؤشر الكويتي يستقر صباحا ومؤشر كويت 15 يرتفع
0610 جمت -
* المؤشر الكويتي يستقر عند 5370.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.18 بالمئة إلى 802 نقطة.
* سهم بيت التمويل الكويتي يرتفع 1.1 بالمئة والمدينة 2.1 بالمئة والاستثمارات الوطنية الكويتية 4.2 بالمئة.
* هبوط أسهم ألافكو 2.9 بالمئة والوطنية العقارية 2.5 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة.
* قيمة التداول تتخطى مليون دينار وتصل إلى 1.09 مليون في أول عشر دقائق للجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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