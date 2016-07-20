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لمحة -الأسهم القيادية تصعد ببورصة الكويت عند الإغلاق

Wed Jul 20, 2016 10:01am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.16 في المئة إلى 5379 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 1.5 في المئة إلى 812.3 نقطة.

* عدد من الأسهم القيادية يرتفع ومن أهمها بنك الكويت الوطني وبنك الخليج 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.25 في المئة وزين 3.1 في المئة.

* هبوط أسهم بنك وربة 1.2 في المئة والوطنية العقارية 4.9 في المئة والكويتية للاستثمار 3.5 في المئة.

* القيمة المتداولة 8.2 مليون دينار منها 3.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 