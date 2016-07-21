مؤشرات الكويت تتراجع صباحا
الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية صباح اليوم الخميس تحت وطأة نزول عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.
وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر السعري للسوق 0.3 بالمئة إلى 5363.3 نقطة فيما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.4 بالمئة إلى 809.4 نقطة.
وقاد النزول سهما بيتك وزين بخسائر 1.1 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.
كما انخفضت أسهم أمريكانا 0.8 بالمئة وميزان القابضة 1.8 بالمئة.
في المقابل لم يرتفع سوى سهم بنك بوبيان بمكاسب 1.3 بالمئة.
ولم يجر التداول بعد على سهم فيفا. وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وعزت الشركة ذلك إلى تراجع الإيرادات نتيجة الانكماش الذي يواجهه اقتصاد الكويت في ظل هبوط أسعار النفط وتشبع سوق الاتصالات المحلية. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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