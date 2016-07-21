مؤشرات الكويت تتراجع صباحا

ولم يجر التداول بعد على سهم فيفا. وسجلت الشركة انخفاضا نسبته 15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وعزت الشركة ذلك إلى تراجع الإيرادات نتيجة الانكماش الذي يواجهه اقتصاد الكويت في ظل هبوط أسعار النفط وتشبع سوق الاتصالات المحلية. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)