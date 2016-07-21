لمحة -تباين في مؤشرات الكويت عند الإغلاق

* تباين أداء مؤشرات الكويت عند الإغلاق وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.22 بالمئة إلى 5391 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 بالمئة إلى 811.3 نقطة.