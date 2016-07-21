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لمحة -تباين في مؤشرات الكويت عند الإغلاق

Thu Jul 21, 2016 10:21am GMT
 
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0955 جمت -

* تباين أداء مؤشرات الكويت عند الإغلاق وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.22 بالمئة إلى 5391 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 بالمئة إلى 811.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة والكويتية للاستثمار 3.7 بالمئة والمدينة 7.2 بالمئة

* هبوط أسهم زين 1.5 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 بالمئة وطيران الجزيرة 3.4 بالمئة عند إغلاق البورصة.

* قيم التداول بلغت 10.4 مليون دينار منها 6.1 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 