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أرباح بنك وربة الكويتي الصافية تهبط 47% في الربع/2

Sun Jul 24, 2016 12:14pm GMT
 
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الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - هبطت أرباح بنك وربة الكويتي 47 في المئة لتصل إلى 127 ألف دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 238 مليون دينار قبل عام.

وأظهرت البيانات التي نشرها البنك على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية حقق 455 مليون دينار في النصف الأول من العام مقارنة مع 315 مليونا في الفترة المقابلة من 2015.

(الدولار = 0.3026 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 