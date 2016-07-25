لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط قيم تداول ضعيفة
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.02 بالمئة إلى 5396 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.27 بالمئة إلى 813.9 نقطة.
* القيمة المتداولة ضعيفة وتبلغ 7.7 مليون دينار منها 2.5 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
* سهم أريد يغلق منخفضا 1.8% إلى 1.08 دينار قبل إعلان نتائج الربع الثاني.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة.
* هبوط أسهم المباني 1.3 بالمئة والبنك الأهلي 3 بالمئة والكويتية للاستثمار 3.4 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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