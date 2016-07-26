لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا مع ضعف قيمة التداول

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.64 في المئة إلى 5484 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.03 في المئة إلى 813.7 نقطة.

* قيمة التداول تبلغ 4.3 مليون دينار وهي واحدة من أضعف القيم في تاريخ بورصة الكويت.

* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة والمباني 1.3 في المئة والبنك الأهلي الكويتي 1.6 في المئة.