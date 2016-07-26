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صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في الربع/2

Tue Jul 26, 2016 10:32am GMT
 
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الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بيت التمويل الكويتي اليوم الثلاثاء تحقيق ارتفاع في صافي الربح نسبته 13 في المئة ليصل إلى 36.775 مليون دينار (121.53 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 32.447 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للبيان الذي نشر على موقع بورصة الكويت الإلكتروني فقد بلغ صافي ربح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية 70.879 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع أرباح قدرها 62.34 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2015.

(الدولار = 0.3026 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 