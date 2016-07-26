صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في الربع/2

الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بيت التمويل الكويتي اليوم الثلاثاء تحقيق ارتفاع في صافي الربح نسبته 13 في المئة ليصل إلى 36.775 مليون دينار (121.53 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 32.447 مليون دينار قبل عام.