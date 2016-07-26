مقدمة 1-صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 13% في الربع/2

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الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بيت التمويل الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح 13 في المئة ليصل إلى 36.775 مليون دينار (121.53 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 32.447 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للبيان الذي نشر على موقع بورصة الكويت الإلكتروني فقد بلغ صافي ربح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية 70.879 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع أرباح قدرها 62.34 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2015.

وقال حمد المرزوق رئيس مجلس إدارة البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن الأرباح "عبرت عن استراتيجية بيتك وانسجمت مع خططه لتحقيق معدل نمو جيد ومستدام من خلال التكامل في الأداء بين كافة الأنشطة والأعمال على مستوى المجموعة."

وأضاف أن هذه النتائج "أكدت القدرة على التكيف مع تطورات الأسواق وتقلباتها بما يعكس الأداء المتوازن والمركز المالي القوي للبنك."

"وقد واصل بيتك إدارة المخاطر بفعالية وأخذ المخصصات اللازمة حسب أفضل الممارسات المتحفظة في هذا المجال بما يؤكد مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية لديه."

وبلغ إجمالي الموجودات 17.03 مليار دينار بزيادة قدرها 534.9 مليون دينار وبنسبة زيادة 3.2 في المئة عن نهاية 2015.

كما زادت محفظة التمويل لتصل الى 8.45 مليار دينار بزيادة بمبلغ 354.6 مليون دينار وبنسبة زيادة 4.4 في المئة عن نهاية 2015.