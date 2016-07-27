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لمحة -مؤشرات الكويت تهبط صباحا

Wed Jul 27, 2016 6:38am GMT
 
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0625 جمت -

* المؤشر الكويتي يتراجع 0.09 في المئة إلى 5479.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.35 في المئة إلى 810.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة والكويتية للاستثمار 4.8 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.5 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والوطنية العقارية 1.3 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة.

* قيمة التداولات 1.1 مليون دينار بعد مرور 25 دقيقة من بداية الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير عبد المنعم درار)
 