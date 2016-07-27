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لمحة -مؤشرات الكويت تتباين عند الإغلاق

Wed Jul 27, 2016 10:06am GMT
 
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0945 جمت -

* مؤشرات الكويت تتباين بنهاية التداولات حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.41 في المئة إلى 5461.9 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.19 في المئة إلى 815.2 نقطة.

* قيمة التداولات 7.6 مليون دينار منها 4.2 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 2.3 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والبنك الأهلي 1.5 في المئة وايفا 4.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 