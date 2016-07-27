لمحة -مؤشرات الكويت تتباين عند الإغلاق

* مؤشرات الكويت تتباين بنهاية التداولات حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.41 في المئة إلى 5461.9 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.19 في المئة إلى 815.2 نقطة.