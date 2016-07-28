أرباح البنك الأهلي الكويتي تهبط 36% في الربع/2 بسبب المخصصات

الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - هبطت صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي 36 في المئة لتصل إلى 7.3 مليون دينار (24.15 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 11.38 مليون دينار قبل عام بسبب المخصصات.

وأوضحت البيانات التي نشرها البنك على موقع البورصة الكويتية اليوم الخميس أن أرباحه الصافية بلغت 15.05 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 20.44 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

وقال البنك في البيان "بالرغم من ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 3.1 في المئة (في النصف الأول) بالمقارنة مع (الفترة المماثلة من) العام الماضي وذلك نتيجة زيادة أحجام الأعمال قوبلت هذه المكاسب بزيادة في المخصصات لتعكس تقلبات السوق الحالية مما أدى إلى انخفاض صافي الأرباح."

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