مؤشرات الكويت تتراجع صباحا مع انخفاض قيم التداول

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد مع انخفاض كبير في قيم التداول التي لم تتجاوز 300 ألف دينار بعد مرور 20 دقيقة من بدء الجلسة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش كان المؤشر الرئيسي هابطا بنسبة 0.03 في المئة ليصل إلى 5459 نقطة بينما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.11 في المئة إلى 817.6 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن تراجع البورصة ليس كبيرا بينما بدا المتداولون في حالة "ترقب وانتظار" لاسيما أن هناك بعض النتائج المتوقع إعلانها اليوم ومنها شركة زين.

وأضاف الدليمي أن عودة أسعار النفط للهبوط من جديد يلقي بظلال سلبية على البورصة لاسيما في ظل ضعف المحفزات معتبرا أن أوضاع السوق "ليست مطمئنة ولا مريحة."

وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة وايفا 1.5 في المئة وكامكو 8.2 في المئة.