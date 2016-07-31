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مؤشرات الكويت تغلق منخفضة

Sun Jul 31, 2016 10:04am GMT
 
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31 يوليو تموز (رويترز) - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأحد في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش على انخفاض وسط تداولات هزيلة مع ترقب المتعاملين إعلان بعض الشركات عن نتائجها الفصلية وغياب المحفزات الدافعة للصعود.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.18 بالمئة إلى 5451 نقطة فيما خسر مؤشر كويت 15 بنسبة 0.9 بالمئة ليغلق عند 810.7 نقطة.

وقاد تراجعات السوق سهما الكويت الوطني وبيتك بخسائر 1.6 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم زين 1.5 بالمئة وأمريكانا وبنك الخليج 0.8 بالمئة وميزان القابضة 1.8 بالمئة وفيفا 1.05 بالمئة.

في المقابل ارتفع سهم الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 