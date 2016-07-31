مؤشرات الكويت تغلق منخفضة

31 يوليو تموز (رويترز) - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأحد في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش على انخفاض وسط تداولات هزيلة مع ترقب المتعاملين إعلان بعض الشركات عن نتائجها الفصلية وغياب المحفزات الدافعة للصعود.