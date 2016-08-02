مؤشرات الكويت تهبط صباحا بعد زيادة أسعار البنزين

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 42 في المئة و74 في المئة.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر البورصة الرئيسي 0.12 في المئة ليصل إلى 5463.3 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.64 في المئة إلى 812.6 نقطة.

ويأتي إعلان الحكومة كأولى الخطوات العملية لترجمة خطتها متوسطة الأجل للإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها للتأقلم مع هبوط أسعار النفط.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن البورصة تخلو من المحفزات وأصبحت تتأثر بقوة بالأخبار السلبية ومنها هبوط أسعار النفط من جديد وبدء الحكومة إجراءات التقشف وزيادة الأسعار.

وأضاف "ليست هناك ثقة في السوق في الوقت الحالي.. حتى إعلانات نتائج الشركات والبيانات المالية ليس فيها شيء ايجابي."

وهبطت أسهم زين 1.5 في المئة والمباني 1.3 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة.