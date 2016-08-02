لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسط ضعف شديد في قيم التداول

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.12 بالمئة ليصل إلى 5463.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.5 بالمئة إلى 813.9 نقطة.

* قيمة التداول تبلغ 3.7 مليون دينار وهي واحدة من أقل القيم التي تسجلها البورصة في تاريخها.

* أعلنت الحكومة أمس رفع أسعار البنزين اعتبارا من أول سبتمبر أيلول المقبل كأحد الإجراءات الهادفة لإصلاح الاقتصاد والتعامل مع هبوط أسعار النفط.