التجاري الكويتي يدفع 44.5 مليون دينار لبيتك تنفيذا لحكم قضائي

الكويت 3 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الأربعاء إنه دفع 44.5 مليون دينار (147.7 مليون دولار) لبيت التمويل الكويتي (بيتك) تنفيذا لحكم قضائي نهائي صدر في أبريل نيسان الماضي من محكمة التمييز وهي أعلى درجة من درجات التقاضي في الكويت.

ويتعلق الحكم القضائي بقضية أطرافها بيت التمويل والبنك التجاري وشركة دار الاستثمار الكويتية التي تمر بفترة من التعثر.

وقال البنك التجاري في بيان لبورصة الكويت إنه تم سداد المبلغ ومنه 37 مليون دينار من المخصصات المتوافرة لدى البنك إضافة إلى 7.059 مليون دينار من أرباح النصف الأول من العام الحالي فيما سيتم تحميل المبلغ المتبقي وقدره 442 ألف دينار على مصروفات الربع الثالث.

ولم يخض بيان البنك التجاري في تفاصيل بخصوص القضية.

وذكر البيان أن أثر هذه العملية سينعكس في خفض صافي الأرباح المحققة للفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2016 بواقع 7.059 مليون دينار والتأثير سلبا على صافي نتائج الربع الثالث من العام بواقع 442 ألف دينار.