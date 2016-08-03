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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

Wed Aug 3, 2016 10:08am GMT
 
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0950 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.14 في المئة ليصل إلى 5470.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.59 في المئة إلى 818.7 نقطة.

* ارتفاع سهم بيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة إلى 465 فلسا بعد أن حصل على مبلغ 44.5 مليون دينار من بنك الكويت التجاري تنفيذا لحكم قضائي.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.

* هبوط أسهم أمريكانا 0.8 في المئة وبنك الخليج 0.85 في المئة والكويتية للاستثمار 3.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 