Sun 25 Dec 2016 | 6:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا والأسهم القيادية تهبط

Thu Aug 4, 2016 6:39am GMT
 
[-] نص [+]

0622 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 بالمئة ليصل إلى 5471.9 نقطة بينما مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية تهبط 0.51 بالمئة إلى 814.5 نقطة متأثرا بهبوط عدد من الاسهم.

* سهم بيت التمويل الكويتي يهبط 1.1 بالمئة ليصل إلى 460 فلسا بعد ارتفاعه أمس 3.3 بالمئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة ومنشآت 3.5 بالمئة.

* وارتفاع أسهم الاستثمارات الوطنية 1.9 بالمئة والمزايا 1.8 بالمئة وكامكو 3.6 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 