مؤشرات الكويت تهبط متأثرة بانخفاض الأسهم القيادية

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - أغلقت مؤشرات الكويت اليوم الخميس منخفضة متأثرة بهبوط عدد من الاسهم القيادية لاسيما اسهم البنوك.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.21 في المئة ليصل إلى 5459.3 نقطة بينما بلغت نسبة هبوط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.82 في المئة إلى 811.9 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن نمط السوق يتبع منذ فترة نفس نمط التداول وهو الصعوط ثم الهبوط في اليوم الذي يليه بفعل المضاربات اليومية.

وقال "يوم صعود ويوم هبوط.. حتى الأسهم القيادية لا تسلم من العمليات المضاربية.. أي سيولة تدخل السوق تتجه للمضاربة."

وأضاف أن الأسهم القيادية أصبحت تستحوذ على جزء مهم من السيولة اليومية للبورصة مبينا أن حركة هذه الأسهم تتسم في كل الأحوال بالتحرك "في نطاق ضيق وهي لا تصعد بشكل كبير ولا تهبط بشكل كبير."

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.15 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة والبنك التجاري 4.1 في المئة. بينما ارتفعت أسهم أمريكانا 0.8 في المئة والمزايا 1.75 في المئة والامتياز 1.5 في المئة وكامكو 3.6 في المئة.