مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع قيم تداول متواضعة

الكويت 7 أغسطس آب (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على ارتفاع لكن القيمة المتداولة جاءت متواضعة.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.59 في المئة ليصل إلى 5491.5 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.37 في المئة إلى 815 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن غالبية التداولات تمت على الأسهم الرخيصة والمضاربية وهو ما انعكس على القيمة الإجمالية للتداولات التي بلغت 4.6 مليون دينار منها 1.3 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وأضاف "السوق يحاول الحفاظ على مكاسبه وهناك رغبة في دعم الأسعار وهناك أيضا تفاعل مع أرباح الشركات التي أعلنت عن نتائج الربع الثاني."

وأغلقت أسهم أجيليتي على ارتفاع 2.1 في المئة والمباني 2.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.