لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط شح في قيم التداول

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.45 في المئة ليصل إلى 5516.1 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.54 في المئة إلى 819.3 نقطة.

* قيمة التداول متواضعة وتبلغ 6.1 مليون دينار منها 2.2 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة.

* سهم أجيليتي يغلق مستقرا عند 480 فلسا بعد نمو أرباح الربع الثاني بنسبة 11 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الدولي 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة ونور 1.2 في المئة.