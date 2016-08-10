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المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.1% وكويت 15 يخسر 0.6%

Wed Aug 10, 2016 10:44am GMT
 
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1028 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.1 بالمئة عند 5513 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يخسر 0.6 بالمئة ويغلق عند 816.1 نقطة.

* أسهم الكويت الوطني تنخفض 1.7 بالمئة وبيتك 1.1 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة.

* فيتش: الموازنة الكويتية الجديدة تعكس قوة الوضع المالي للحكومة لكنها تعكس أيضا صعوبة تطبيق إصلاحات هيكلية.

* فيتش: الموازنة الكويتية الجديدة تعكس أيضا جهود الحكومة لتطبيق خطة استثمارات البنية التحتية المحلية.

* أسهم بنك برقان تنخفض 1.5 بالمئة والتجاري 1.4 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة.

* أسهم كيبكو ترتفع 1.8 بالمئة والأهلي 1.6 بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 