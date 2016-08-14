تراجع طفيف لمؤشرات الكويت صباحا
الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم بشكل طفيف بلغت نسبته 0.09 في المئة للمؤشر الرئيسي الذي وصل إلى 5494.6 نقطة في حين بلغت نسبة التراجع في مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.01 في المئة ليصل إلى 817.6 نقطة.
وبلغت قيمة التداول بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش 3.6 مليون دينار منها 2.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.
وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7 في المئة والمباني 1.3 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
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