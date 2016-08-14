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لمحة -تراجع طفيف للمؤشر الكويتي عند الإغلاق

Sun Aug 14, 2016 9:56am GMT
 
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0950 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا بشكل طفيف تصل نسبته إلى 0.01 في المئة إلى 5499 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق مستقرا عند 817.6 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة وأجيليتي 1 في المئة والبنك التجاري 2.8 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة.

* القيمة المتداولة الاجمالية 8 ملايين دينار منها 7.66 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 