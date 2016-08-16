المركزي الكويتي يوافق للأهلي المتحد على إصدار صكوك بحد أقصى 200 مليون دولار

الكويت 16 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الثلاثاء إن بنك الكويت المركزي وافق له على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والتابع للبنك الأهلي المتحد البحريني في بيان إن الصكوك ستكون ضمن الشريحة الأولى وهدفها تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل 3.