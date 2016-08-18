لمحة -مؤشرات الكويت تغلق متراجعة وسط ضعف شديد في قيمة التداول

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق متراجعا 0.03 في المئة إلى 5471.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.4 في المئة إلى 816.2 نقطة.

* قيمة التداولات في واحدة من أضعف حالاتها وتبلغ فقط 4.4 مليون دينار منها مليونا دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وبنك برقان والبنك التجاري 1.5 في المئة.