لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا
0627 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع بنسبة 0.03 في المئة ليصل إلى 5473.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.22 في المئة إلى 814.4 نقطة.
* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة.
* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة وأريد إثنين في المئة والعقارات المتحدة ثمانية في المئة.
* القيمة المتداولة 516 ألف دينار بعد مرور 27 دقيقة من بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.