Sun 25 Dec 2016 | 6:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا

Sun Aug 21, 2016 6:34am GMT
 
[-] نص [+]

0627 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع بنسبة 0.03 في المئة ليصل إلى 5473.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.22 في المئة إلى 814.4 نقطة.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة.

* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة وأريد إثنين في المئة والعقارات المتحدة ثمانية في المئة.

* القيمة المتداولة 516 ألف دينار بعد مرور 27 دقيقة من بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 