لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 بالمئة إلى 5469.6 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.54 بالمئة إلى 817.7 نقطة.

* القيمة المتداولة 1.2 مليون دينار منها 877 ألفا للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)