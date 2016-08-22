لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا
0630 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 بالمئة إلى 5469.6 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.54 بالمئة إلى 817.7 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 بالمئة وزين 1.5 بالمئة وأريد اثنين بالمئة.
* هبوط أسهم العقارات المتحدة 3.9 بالمئة وعقارات الكويت 1.9 بالمئة ونور للاستثمار 1.2 بالمئة.
* القيمة المتداولة 1.2 مليون دينار منها 877 ألفا للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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