لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة والقيمة المتداولة متواضعة

0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.36 في المئة إلى 5447.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.3 في المئة إلى 810.6 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 8.1 مليون دينار.

* ارتفاع أسهم مراكز 9.1 في المئة والتمدين الاستثمارية 8.6 في المئة والأهلي المتحد البحريني واحدا في المئة.