مقدمة 1-جي اف اتش البحرينية تسعى للاستحواذ على غالبية أسهم بنك الخير

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الكويت 22 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة جي.إف.إتش البحرينية اليوم الإثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على غالبية أسهم بنك الخير البحريني الذي يعمل في عدة بلدان.

وتعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على عودة المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية والتي كانت ضحية للأزمة المالية العالمية للتوسع من جديد.

ولم يذكر البيان الذي نشرته جي اف اتش أية على موقع بورصة الكويت تفاصيل عن عملية الاستحواذ المرتقبة لكنه قال إنها ستخلق مجموعة مالية "أكبر" بعمليات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وماليزيا وتركيا وباكستان والهند.

تأسس بنك الخير الإسلامي في سنة 2004 وبلغت أصوله الإجمالية 580.5 مليون دولار حتى مارس آذار 20016 طبقا لبيانات تومسون رويترز. في حين تظهر البيانات أن أصول جي اف اتش تبلغ 2.7 مليار دولار.

وقالت المجموعة في بيانها اليوم إن عملية الاستحواذ تتوقف على موافقة مجلس الإدارة والمساهمين والانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة والاتفاق على هيكلية الاستحواذ إضافة لموافقة الجهات الرقابية.

وأضاف البيان أنه لا يمكن قياس الأثر المالي على المجموعة في الوقت الحالي حيث يخضع ذلك للكيفية التي سوف يتم بها اتمام الصفقة.

وتعرضت المجموعة لأزمة طاحنة في عام 2008 لكنها قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة للديون وتقدم نفسها اليوم باعتبارها شركة مالية قابضة. والمجموعة مدرجة في ثلاث بورصات خليجية في البحرين ودبي والكويت وكثيرا ما يكون سهمها الأكثر تداولا في دبي.