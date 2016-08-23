لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تتباين في التداولات الصباحية
0615 جمت -
* أداء متباين للأسهم في بورصة الكويت في التداولات الصباحية.
* المؤشر الرئيسي يهبط 0.16 في المئة إلى 5434.3 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.39 في المئة إلى 813.8 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة والساحل 2.4 والاستثمارات الوطنية 2 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.
* هبوط أسهم بنك وربة 1.2 في المئة وأرجان 2.6 في المئة والرابطة 3.5 في المئة.
* القيمة المتداولة تبلغ 550 ألف دينار في أول ربع ساعة من بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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