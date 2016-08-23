لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.1 في المئة إلى 5448.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.65 في المئة إلى 815.9 نقطة
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 3.45 في المئة والبنك التجاري 1.5 في المئة وجي.اف.اتش 2.7 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وأريد 2 في المئة وألافكو 0.9 في المئة.
* سهم جي اف اتش البحرينية يصعد في الكويت 2.7 في المئة إلى 75 فلسا بعد يوم من الإعلان عن رغبة المجموعة في الاستحواذ على بنك الخير.
* قيمة التداول في جلسة اليوم بلغت ستة ملايين دينار منها 3.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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