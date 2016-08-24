لمحة -الأسهم القيادية تدفع مؤشرات الكويت للهبوط عند الإغلاق

0940 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.24 في المئة إلى 5435.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.6 في المئة إلى 811 نقطة.

* عدد من الأسهم القيادية يهبط في بورصة الكويت ومنها سهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبنك برقان وزين 1.5 في المئة وأجيليتي 2.1 في المئة.

* سهم شركة المدينة يغلق مرتفعا 3.2 في المئة إلى 49 فلسا بعد ارتفاع أرباح الشركة بنسبته 65 في المئة.

* أعلنت شركة المدينة تحقيق أرباح قدرها 1.2 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 729 ألف دينار قبل عام.

* سهم مجموعة جي.اف.اتش البحرينية يغلق مرتفعا 2.7 في المئة إلى 77 فلسا لليوم الثاني على التوالي بعد الإعلان عن السعي للاستحواذ على بنك الخير البحريني.