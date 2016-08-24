أرباح المدينة الكويتية تقفز 65% في الربع/2
الكويت 24 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء تحقيق قفزة نسبتها 65 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليون دينار مقارنة مع 729 ألف دينار قبل عام.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الإلكتروني أن الشركة حققت أرباحا قدرها 1.66 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة مع خسائر بلغت 1.35 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2015.
وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى "صافي رد مخصصات وانخفاض في القيمة بمبلغ 3.268 مليون دينار."
(الدولار = 0.3016 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.