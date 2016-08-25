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لمحة -المؤشر الكويتي يهبط في التداولات الصباحية

Thu Aug 25, 2016 7:04am GMT
 
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0640 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط في التداولات الصباحية 0.05 في المئة ليصل إلى 5432.8 نقطة ومؤشر كويت 15 مستقر عند 811 نقطة.

* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة واكتتاب 2.5 في المئة وإسكان 1.6 في المئة.

* هبوط أسهم الاستثمارات الوطنية الكويتية 1.9 في المئة وإيفا 1.5 في المئة والكويتية للاستثمار 2.3 في المئة وجي اف اتش 1.3 في المئة.

* القيمة المتداولة 2.6 مليون دينار منها 2.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 