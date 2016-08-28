لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا والأسهم القيادية مستقرة
0610 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 بالمئة ليصل إلى 5430.3 نقطة بينما مؤشر كويت 15 مستقر عند 808.96 نقطة.
* هبوط أسهم بنك وربة الكويتي 1.2 بالمئة والمعدات 3 بالمئة وإسكان 3.1 بالمئة.
* ارتفاع أسهم المال 2.4 بالمئة وجي اف اتش 1.3 بالمئة والعربية العقارية 3.2 بالمئة.
* القيمة المتداولة 130 ألف دينار في أول عشر دقائق من التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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