Sun 25 Dec 2016 | 6:46 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا والأسهم القيادية مستقرة

Sun Aug 28, 2016 6:16am GMT
 
[-] نص [+]

0610 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 بالمئة ليصل إلى 5430.3 نقطة بينما مؤشر كويت 15 مستقر عند 808.96 نقطة.

* هبوط أسهم بنك وربة الكويتي 1.2 بالمئة والمعدات 3 بالمئة وإسكان 3.1 بالمئة.

* ارتفاع أسهم المال 2.4 بالمئة وجي اف اتش 1.3 بالمئة والعربية العقارية 3.2 بالمئة.

* القيمة المتداولة 130 ألف دينار في أول عشر دقائق من التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 