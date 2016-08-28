لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا والأسهم القيادية مستقرة

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.03 بالمئة ليصل إلى 5430.3 نقطة بينما مؤشر كويت 15 مستقر عند 808.96 نقطة.

* القيمة المتداولة 130 ألف دينار في أول عشر دقائق من التداول. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)