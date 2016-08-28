انتعاش أسهم السعودية وقطر وأداء ضعيف لباقي المنطقة

من أندرو تورشيا

دبي 28 أغسطس آب (رويترز) - تعافت أسواق الأسهم بالسعودية وقطر تعافيا جزئيا اليوم الأحد من خسائر الأسبوع الماضي في حين تراجعت الأسواق الخليجية الأخرى في معاملات هادئة وهوت مصر حيث تواجه الحكومة فضيحة فساد بقطاع القمح.

وارتفع المؤشر العام السعودي 1.6 بالمئة مع انتعاش كثير من الأسهم المعتمدة على الطلب المحلي بعد أن نزلت البورصة أربعة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب بواعث القلق من التباطؤ الاقتصادي للمملكة.

لكن حجم التداول ظل هزيلا ومن أدنى مستويات العام الحالي مما يشير إلى استمرار توجس مستثمرين كثيرين من دخول السوق وأن موجة صعود ممتدة لم تبدأ بعد.

وزاد سهم عبد الله عبد المحسن الخضري للإنشاءات 8.6 بالمئة بعد أن جددت الشركة تسهيلا ائتمانيا إسلاميا قيمته 132 مليون ريال (35.2 مليون دولار) مما يسمح لها بتدبير رأس المال العامل لمشاريع وبعد أن فازت بعقد قيمته 69 مليون ريال من وزارة المياه.

ويتخوف المستثمرون من عدم قدرة قطاع الإنشاءات السعودي على تدبير التمويل في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع وشح السيولة المصرفية.

وتقدم سهم السعودية للكهرباء 5.3 بالمئة وبنك الجزيرة 3.1 بالمئة. ونزل سهم أكبر شركة بتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة مع بدء تداوله بدون توزيعات الأرباح.

وصعد مؤشر قطر 0.6 بالمئة في تعاملات متواضعة القيمة مع انتعاش سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة.