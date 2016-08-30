لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة
0935 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.31 في المئة إلى 5421.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.58 في المئة إلى 806.6 نقطة.
* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 1.7 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة والمباني 1.3 في المئة وجي.اف.اتش 5.2 في المئة.
* هبوط أسهم نور 1.2 في المئة والوطنية العقارية 1.3 في المئة والمزايا القابضة 1.8 في المئة.
* قيمة التداول 6.4 مليون دينار منها 3.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار)
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