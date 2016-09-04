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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة والأسهم القيادية تهبط

Sun Sep 4, 2016 9:57am GMT
 
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‭0944‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.25 بالمئة إلى 5395.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.38 بالمئة إلى 802.3 نقطة.

* هبوط عدد من الأسهم القيادية منها زين 1.5 بالمئة وفيفا وبيت التمويل الكويتي 1.1 بالمئة والبنك التجاري 3.3 بالمئة.

* ارتفاع أسهم طيران الجزيرة 2.5 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة والمباني 1.3 بالمئة.

* القيمة المتداولة 3.3 مليون دينار منها 1.8 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 