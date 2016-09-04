لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة والأسهم القيادية تهبط

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.25 بالمئة إلى 5395.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.38 بالمئة إلى 802.3 نقطة.

* هبوط عدد من الأسهم القيادية منها زين 1.5 بالمئة وفيفا وبيت التمويل الكويتي 1.1 بالمئة والبنك التجاري 3.3 بالمئة.