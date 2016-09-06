جي.إف.إتش البحرين تسترد 10% فقط من 180 مليون دولار أقرتها المحاكم لصالحها
الكويت 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مجموعة جي.إف.إتش البحرينية المدرجة في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء إنها لم تسترد سوى نحو 18 مليون دولار من أصل 180 مليون دولار أقرتها المحاكم لصالح المجموعة في دعاوى قضائية رفعتها.
وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت "إن المفاوضات بشأن هذه الدعاوى كانت ومازالت جارية مع الجهات المعنية لاسترداد المبالغ الصادرة بموجبها الأحكام القضائية منذ صدور تلك الأحكام."
وأضاف البيان أن المجموعة تعمل على "تسوية واسترداد المبالغ المالية المستحقة في المستقبل القريب." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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